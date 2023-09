“El presidente no puede y no debe designar magistrados por decreto”

No. Está explícitamente prohibido por la propia Constitución, que señala que ningún órgano de poder puede tomar las atribuciones de otro. Si ocurrió en el pasado, ese error no puede repetirse y menos ahora cuando no concurre ninguna causa de justificación para que un consenso aprobado por una de las cámaras y por unanimidad no pueda llevar a término la elección. No. El presidente Luis Arce no puede y no debe hacerlo por decreto.