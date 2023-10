El presupuesto revive un artículo de la ley de lavado de activos anulada en 2021

“La metieron de contrabando”, comentó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Pórcel. El senador ‘evista’ William Tórrez aseguró que no se obró con “sensatez”, mientras que la asambleísta de Creemos María René Álvarez anunció vigilancia para que no se la vuelva a incluir.

Por su parte, la diputada cruceña de Creemos, María René Álvarez, aseguró que esa disposición ya no está en el proyecto de ley, porque fue eliminada en el Senado. “Hay varias que tienen que ver con delitos financieros, que en todo caso no tiene absoluta relación con el proyecto de ley de presupuesto reformulado”. “El MAS, como siempre, pone en marcha sus tramoyas para meter de contrabando aquello que incluso ya fue descartado. Seremos muy minuciosos en vigilar que las observaciones realizadas y eliminadas por el Senado no sean repuestas. Que no haya ningún tipo de irregularidad”, mencionó.