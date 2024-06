El receso legislativo comenzará este 7 de julio

“El receso legislativo de medio año iniciará el 7 de julio de 2024, y no contará con comisión de asamblea , al no haber sido designada en la sesión de fecha 18 de junio de 2024, por lo que, los asuntos de urgencia que surjan durante ese periodo serán atendidos de acuerdo a las previsiones constitucionales ”, señala el texto del comunicado del Segundo Mandatario.

Choquehuanca ya hizo costumbre decretar recesos con comunicados, obviando la decisión de la Asamblea. En diciembre de 2023 al no poder aprobar el receso anual, decretó también el descanso con un comunicado. Seis meses después hace lo mismo, porque el MAS-ala arcista no tiene mayoría en las sesiones conjuntas y no puede imponer una agenda.