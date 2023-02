El referéndum revocatorio tiene seis pasos y no es necesaria la intervención de la Asamblea Legislativa

Un dato importante es que no se requiere de la intervención de la Asamblea Legislativa en ninguno de los pasos , pero eso no le quita complejidad. El constitucionalista Gustavo Mendoza Orosco reseñó que el artículo 11 de la Constitución Política del Estado establece la democracia directa y participativa. “Una de las fórmulas se plasma a través de procesos revocatorios en los que la ciudadanía tiene el derecho reconocido de separar de los cargos que fueron electas por ellos mismos ”.

Luego de eso, no es necesaria una ley de convocatoria al referéndum. Eso quiere decir que no requiere la participación de la Asamblea Legislativa en este proceso. "No se necesita el apoyo de dos tercios, ni mayoría del poder Legislativo, porque pesa más el aval de las firmas. Así que los diputados o senadores que declaran que no dejarán pasar el referéndum o no están informados, o simplemente realizan declaraciones políticas”.