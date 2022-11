El saqueo del oro boliviano: Empresas chinas se esconden tras cooperativas mineras

- Sí, es complicado ir contra la corriente y luchar para proteger esto que ves a tu alrededor. Pero lo peor que puedes hacer es quedarte de brazos cruzados -dice Marcos Uzquiano Howard, de 46 años, quien desde hace un año se dedica a cuidar el área protegida Pilón Lajas, en Beni, pero cuyo corazón aún permanece en el Madidi, ese parque nacional al que nos dirigimos en la canoa a puro remo.

Gracias a Dios el cielo está nublado, pues el sol nos “cocinaría” en unos minutos. Pero no son nubes limpias las que nos cubren, sino humo por la quema de bosques para extender la ganadería y la agricultura, otro de los problemas que enfrenta la Amazonía. Marcos va atrás de la canoa, dando las instrucciones para mover los remos, y de vez en cuando nos cuenta cómo empezó su historia de amor, de lucha y decepción con el parque donde pasó buena parte de su vida.

Era principios del siglo cuando Marcos, con 23 años, se encontraba en su tierra natal, San Buenaventura, al norte de La Paz y frente al pueblo beniano de Rurrenabaque. Estaba inscrito en la carrera de Contaduría en la universidad, en la ciudad, pero era verano y gozaba de sus vacaciones junto a su familia. Una tarde soleada estaba debajo del coche de su hermano, ayudándole a repararlo, cuando alguien pateó la llanta.

- Yo salí y miré a un hombre que parecía un vaquero, tenía lentes oscuros, sombrero de ala ancha, botas largas y un bigote espeso. Me preguntó si quería unirme a los guardaparques como voluntario. Yo acepté de inmediato, aunque ni me pagaran.

Pasaron 20 años y a Marcos lo cambiaron de puesto a pedido de los mineros auríferos, quienes molestos por sus reclamos constantes y porque era de los pocos que se tomaba muy en serio su trabajo, exigieron al Gobierno que se deshiciera de él.

Desde su nuevo cargo sigue denunciando el avance minero sobre el Madidi, pero sabe, que la autoridad de un guardaparque es cada vez más débil. Los que quedan ya ni siquiera cuentan con el apoyo de sus propios jefes.

- En estos últimos años la minería se nos vino encima. Ya no recibimos apoyo del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) ni del Ministerio de Medio Ambiente. Las acciones que realizamos contra la minería ilegal son un saludo a la bandera y no tienen efecto. El SERNAP es cómplice, los mineros nos dicen que hagamos lo que tengamos que hacer, porque de todos modos todo ya está arreglado allá arriba -dice un guardaparques del Madidi que prefiere mantener su nombre en reserva.

Desde el SERNAP se aseguró que hasta la fecha no se autorizó ninguna operación minera dentro el Madidi, pero se reconoció que las mismas se realizan al margen de la ley sin que haya posibilidad de detenerlas. Distintos acuerdos entre el Gobierno y los mineros, a los que se accedió para este reportaje, comprueban la alianza entre ambos actores para ingresar a las áreas protegidas.

Con el Gobierno a su favor, sólo hay un último obstáculo para que los mineros invadan por completo el parque nacional: las comunidades indígenas. Estas últimas se han convertido en los nuevos guardaparques. Al parecer las únicas que detienen el avance destructivo.

Esto no ocurrió al otro lado del parque, en los municipios de Apolo y Pelechuco, donde los mineros auríferos engatusaron a las comunidades indígenas, ofreciéndoles riquezas a cambio de naturaleza; asfalto y concreto a cambio de gigantescos bosques repletos de vida.

Allí, la minería ha prevalecido y ya comenzó su paso de muerte y destrucción. “Ya están adentro. Están en el río y en las plataformas. Aquí, igual han comenzado a ingresar las empresas camufladas”, dijo el guardaparque anónimo. “Por lo menos allá, donde ustedes estuvieron, las comunidades se ponen más fuertes”.



Los mineros cooperativistas saben que lo que dañan el medioambiente, pero minimizan el impacto. Sus dirigentes afirman que generan empleo y desarrollo en las poblaciones donde llegan con sus máquinas y su mercurio. Y cuando se les pregunta sobre su ingreso a áreas protegidas argumentan que allí ya había gente mucho antes de que el lugar se declarase como una zona donde no se pueden hacer actividades extractivas. Que esas comunidades tienen derechos preconstituidos para hacer minería.

Desde el sillón de su despacho en el centro de San Buenaventura, el alcalde Luis Alberto Alipaz, lamentó que la pelea sea en realidad contra el Gobierno, que protege y fomenta esta actividad. “No hay dónde quejarse porque el Gobierno los apoya, dan permisos, y el que se mete con ellos termina con procesos o muerto”.

…

- A veces pienso que soy yo el que está mal. Y sí, me afecta, podría estar haciendo otras cosas en mi tiempo libre en lugar de denunciar lo que hacen con las áreas protegidas. Pero si ya no me preocupara por esto, dejaría de ser yo. Al final, esto es lo que soy -explcó Marcos Uzquiano.

Uzquiano hablaba sentado al lado del fuego, con la vista perdida en la oscuridad de la selva. Llegamos al Madidi, después de partir desde Mayaya hace dos días. Pasamos de una bulla incesante, del óxido y la basura sembrada en el suelo a la arena más limpia que habíamos visto en nuestras vidas. Sorprendidos de que allí, como en ningún lugar que habíamos visitado antes, no había basura, ni la preocupación porque no haya basureros, porque allí no había gente.