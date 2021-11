El Senado aprueba la abrogación de la Ley 1386 y el MAS dice que hubo “segundo intento de golpe” en la exposición de motivos

Escucha esta nota aquí

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la abrogación de la Ley 1386, de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, incluyendo en sus consideraciones que la medida surge por las movilizaciones que intentaron un “segundo golpe de Estado”. Sin embargo, la oposición logró que se aplique la votación nominal para la aprobación en grande, y en ese momento sus senadores rechazaron la exposición de motivos que incluye la aseveración del intento de desestabilizar al gobierno de Luis Arce.

Tras una sesión que se prolongó por casi 8 horas se consolidó la abrogación anunciada por el presidente Luis Arce el fin de semana, en medio del paro multisectorial que mantienen varios sectores.

El centro del debate fue la exposición de motivos, que atribuye la abrogación de la Ley “a efectos de que no existan pretextos para seguir paralizando nuestra economía y no haya forma de que grupos minoritarios, que responden a intereses particulares y extranjeros, que emplean grupos parapoliciales y paramilitares, del mismo modo en que lo hicieron durante el golpe de Estado de 2019, nuevamente pretendan deponer un Gobierno elegido en las urnas con más del 55 por ciento, valiéndose de violencia, desinformación, hambre y luto de nuestro pueblo”.

Sucedió lo mismo en Diputados, que extendió su sesión hasta horas de la madrugada, en medio del rechazo de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), que consideran que dicha redacción pretende utilizarse para “criminalizar” las protestas que protagonizan cívicos, gremiales, transportistas y otros grupos sociales.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en la Cámara Baja, en este caso la oposición logró que la aprobación se realice por voto nominal. Es decir, que cada senador justifique su voto. Y así, dejaron sobre la mesa que no estaban de acuerdo con el documento de la exposición de motivos.

De esta forma, se pudo allanar que la norma sea aprobada por unanimidad, pero absolutamente todos los opositores se manifestaron en contra de la polémico texto.

La senadora de Creemos, Centa Rek, manifestó que la oposición nunca aceptó la aprobación de esta ley, "siempre estuvimos en contra. Explicamos todos los motivos, porque esta norma vulneraba los derechos de los bolivianos, y debe ser abrogada. Los sectores se movilizaron para hacerse escuchar, no para hacer un golpe. Si este parlamento hubiera escuchado, la gente no hubiera salido a la calle. El Gobierno mandó a la policía, a grupos de choque y por eso vino la violencia".

Complementó que la Asamblea debe buscar la manera de consensuar las leyes, "es urgente la restitución de los dos tercios, por la democracia. No queremos violencia, queremos legislar, no imponer. Estamos a favor de la abrogación".

Su colega de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, expresó que su voto es sí por la abrogación, pero no por la exposición de motivos. "Era una ley a la que nos opusimos, esta ley violaba derechos, generó la desconfianza de un pueblo que no confía en el estado, es un sistema de justicia que es de injusticia. La reforma de justicia está pendiente y los paquetazos de leyes ligadas a estas. Pedimos que se abra el debate social. Pedimos diálogo para estas leyes. Finalmente, la mayoría oficialista debe retroceder. Este legislativo debe cumplir su rol de análisis, debate, de escuchar al pueblo, no de imponer", manifestó.



El senador opositor Henry Montero fue más agresivo. "Represento a Creemos, la mayoría en Santa Cruz. Recordemos que el secretario ejecutivo de la COB también le pidió la renuncia a Evo Morales, en 2019. Ahora, él y el MAS, quieren construir una narrativa de un golpe de estado II, porque se vienen persecuciones, lamento mucho porque ustedes fueron culpables de esta ley, porque se equivocaron. Por ese sentimiento de personas, ciudadanos no pagados, a pesar de fuerza policial y pandillas, apoyo a la abrogación de esta norma", dijo.

La sesión:





Por su parte, el senador oficialista Leonardo Loza señaló que "frente a tanta desinformación sobre este tema, por supuesto obedeciendo al pueblo, mi voto es para abrogar esta ley 1386".

Hilarión Mamani Navarro, senador oficialista, denunció que la oposición era la que no quería aprobar, "hasta estas horas seguimos sufriendo. Así también hacen sufrir al pueblo, con estas movilizaciones. Insulso eso de cambiar el texto de la exposición de motivos, ellos no quieren pacificar, sino encender al país. Tenemos que abrogar y seguir lo que a la cabeza de la COB, en reunión con el presidente Arce, se ha definido. Voto por abrogar".



La reunión de los asambleístas comenzó a las 09:00 y rechazó, preliminarmente una resolución que pretendía restituir los dos tercios en el reglamento de debates, modificando el orden del día. Luego se pasó a considerar la dispensación del trámite para el tratamiento de la norma. En ambos casos se impuso el oficialismo con su mayoría.

Ahora la Ley pasa al Ejecutivo, que deberá promulgarla de inmediato, con la finalidad de desmovilizar a los sectores que protagonizan el paro, sobre todo en Santa Cruz, Potosí y Sucre, aunque para mañana se anuncia una movilización de las organizaciones que son parte de la Asamblea de la Paceñidad en la sede de Gobierno.