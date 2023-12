El Senado desafía al receso impuesto por Choquehuanca; hay apoyo para sesionar

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, desafió al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, quien impuso un receso de fin de año, con la convocatoria a una sesión camaral para las 15:00 de hoy.



Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos anunciaron a EL DEBER que asistirán a la convocatoria de Rodríguez, argumentando que, más allá del comunicado del Presidente de la Asamblea Legislativa, está la decisión de más de dos tercios de senadores y diputados que en la última sesión legislativa, determinaron no conformar la comisión especial de fin de año y no tomarse vacaciones de 15 días hasta resolver el tema de las elecciones judiciales y la ley financial que fue observada.



La convocatoria fue publicada la tarde de ayer a través de los canales oficiales del Senado. La misma detalla cinco puntos que se tomarán en el orden del día, desde la lectura de la correspondencia, el tratamiento de los “asuntos del día y pendientes de mesa”, además de “informes de las comisiones” de esa Cámara.



La decisión de Rodríguez fue asumida tras el rechazo y duras críticas de la oposición, ‘evistas’ e incluso algunos legisladores ‘arcistas’, como el senador Félix Ajpi. La vacación impuesta por Choquehuanca a través de un comunicado fue calificado de “receso de facto” porque esas acciones llevan a un “estado de anarquía” del Estado boliviano.



En este escenario, el Legislativo vive los últimos días de su gestión calificada como “la peor de la historia”, por las pugnas políticas, el divorcio entre Choquehuanca y los asambleístas, además de la ausencia de convocatoria para las elecciones judiciales. El 2023, el Legislativo concluye con atribuciones reducidas y limitadas porque hace más de seis meses no puede interpelar a los ministros de Luis Arce, señalaron desde las bancadas de Creemos y CC.



Senadores



El jefe de bancada de CC en el Senado, Guillermo Seoane, aseguró a EL DEBER que asistirán a la sesión de este miércoles, porque “ése es el acuerdo que se tomó en la pasada Asamblea Legislativa de seguir trabajando”, porque hay leyes pendientes que se deben tratar y minutas que resolver. Es más, dijo que el jueves se deberá llamar al pleno de la Asamblea.



“Nosotros vamos a asistir como Comunidad Ciudadana al llamado del presidente del Senado”, dijo Seoane y adelantó que se van a plantear dos minutas para que sea el Legislativo que convoque a sesión el jueves 28 de diciembre para aprobar la Ley de convocatoria a elecciones judiciales y la Ley financial 2024.

La senadora Centa Rek (Creemos) aseguró que también asistirán a la sesión convocada por el presidente Andrónico. No obstante, la legisladora dijo que a pesar de la intención, el Senado no tiene temas pendientes, sino, Diputados.



“Quienes deben avanzar son diputados porque es ahí donde se han quedado trabados, bloqueados todos los temas. El ala ‘arcista’ tomó diputados y está generando estas manipulaciones para que no avancen temas que ya deberían estar resueltos como la elección judicial, el Presupuesto General de la Nación. El Senado ya los ha resuelto”, dijo.



La noche del 21 de diciembre, con 82 votos de 120, que suman más de dos tercios, senadores y diputados de las tres bancadas, excepto 39 ‘arcistas’, rechazaron formar una comisión parlamentaria para el receso, y con esa decisión, también dijeron no al receso de fin de año. El 23, Choquehuanca, en un comunicado informaba que el receso legislativo determinado por la Constitución corre desde el 23 de diciembre “sin comisión de Asamblea por no haber sido designada en la sesión” del 21 de diciembre.



El comunicado generó una ola de duras críticas contra Choquehuanca, ataques que incluso surgieron de los ‘arcistas’. “Estamos entrando en una especie de estado de anarquía (…) esto viene desde 2017 en no querer respetar la mayoría, se está perdiendo el respeto a las mayorías, a la Constitución. El receso es constitucional pero si no tenemos una comisión estamos quebrando normativas”, dijo Ajpi. Con todo lo que pasa, el senador no sabe si “estamos en receso o no”.



El exsenador Omar Aguilar dijo a EL DEBER, que el comunicado de Choquehuanca generó “un vacío de poder” porque ordenó receso sin formar una comisión especial. Pero, la convocatoria de Rodríguez a sesión del Senado, “rompe” la instrucción de Choquehuanca. “En el momento que Andrónico convoque a sesión del Senado, rompe el comunicado de Choquehuanca”, dijo Aguilar.



Para el exdiputado Amilcar Barral, todo este escenario muestra que Bolivia tiene “la peor Asamblea Legislativa en la historia nacional, porque no se respetan los derechos constitucionales que tiene el Legislativo”, y como no se formó una comisión especial, se general “un vacío de poder”.



Desde el ‘arcismo’, acusaron a los ‘evistas’ de pactar “con la derecha”. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pidió al Legislativo cumplir lo que establece la Constitución.



ANÁLISIS



El Estado se convirtió en un supra órgano

Carlos Cordero

POLITÓLOGO



Lo que ha hecho el Presidente de la Asamblea es hacer uso de unas prerrogativas constitucionales. No existe ningún vacío de poder, más bien lo que se está haciendo evidente es que existe un supra órgano que es el Estado Plurinacional que está por encima de los órganos, es por eso que el Vicepresidente del Estado, que forma parte del Ejecutivo, toma una decisión por encima de los deseos de los diputados y senadores.



Esta es la comprobación de la existencia de esta supra institución que es el Estado formada por el Presidente y el Vicepresidente. Esta vacación es absolutamente funcional a los intereses del Ejecutivo porque como no tiene una mayoría eficaz para aprobar el Presupuesto General decreta este receso y aprobar el Presupuesto de facto. Ahí se nota el poder del Estado que está por encima de todos los órganos.



Estas vacaciones forzadas, además de mostrar esta subordinación de los órganos a esta supra institución que es el Ejecutivo, pone en evidencia además que el único que carga con la desaprobación ciudadana es el vicepresidente Choquehuanca, en cambio el presidente Arce no aparece en la conflictividad y su imagen no se desportilla y su popularidad no se ve afectada por estos conflictos.



Mientras, Andrónico puede tomar todas las decisiones que quiera en el Senado, si él quiere convoca (a sesión) en función de sus atribuciones y competencias pero no podría tratar, por ejemplo el tema del Presupuesto General porque ya lo hizo. Pero si quieren discutir el clima o alguna norma que beneficie a los departamentos, puede hacerlo. Pero no puede subrogarse a hablar en nombre de la Asamblea.



