El Senado no logra elegir presidente y Arce prepara un discurso “político”

No salió humo blanco. Ni Andrónico Rodríguez fue reelegido por cuarta vez como presidente de esa cámara ni tampoco la senadora ‘arcista’ Ana María Castillo. Mientras tanto, el presidente Luis Arce prepara para la sesión de mañana un informe cargado de contenido político alejado de la revisión de datos económicos, aquellos que duraban horas y que caracterizaban al expresidente y actual jefe del MAS, Evo Morales.

“Es inminente nuestra autodestrucción si es que no revisamos nuestra actitud orgánica. Tal vez Evo cometió errores, Lucho también, pero no podemos llegar a este punto. Muy triste la actitud de algunos compañeros. Estamos disparando a todo lado, menos al objetivo. Saludo la comprensión de la oposición”, reflexionó Rodríguez a las 02:30 de la madrugada.

El tiempo se acorta. Mientras tanto, el presidente Luis Arce estuvo ayer reunido con su gabinete político para delinear el contenido del mensaje que emitirá mañana justamente en la Asamblea que aún no tiene directiva en Senadores, por las pugnas dentro el MAS.

El analista Marcelo Arequipa, coincidió en que el presidente no hará un recuento “hay cosas que debe hablar el presidente, más que de gestión, de posición del mandatario. Por ejemplo, el tema de justicia, narcotráfico y lo económico, el control de la inflación para no afectar a los sectores vulnerables . Decisiones políticas”.

Rodríguez, ante este planteamiento, recordó que la mayoría ‘evista’ del MAS no busca ser opositora, pero lamentó que el presidente Arce nunca hizo caso a los planteamientos que le presentaron . “Es establecer puntos comunes, no es negociar, cuotear a costa de familiares de Sacaba y Senkata”, aseveró.

Su colega Ana María Castillo, señaló que hay puntos de la agenda que se pueden conversar, “pero si es que usted Andrónico va a recibir el apoyo firmándola, pues que le vaya bien. Yo no tengo angurria de poder, seguiré trabajando desde mi curul. Si el pleno no me da su apoyo, lo acepto”, aseveró.