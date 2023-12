El Senado pide a Arce que retire a Holguín de la lista de aspirantes a general

A pesar de las reacción oficial, se prevé que el suceso traiga consigo un factura política y otra vinculada con la imagen de la Policía, según pudo conocer EL DEBER . El Senado devolvió la lista de los seis coroneles que aspiran a ser generales de la Policía h asta que no se retire de la nómina a Holguín, uno de los oficiales que fue postulado por el Ministerio de Gobierno.

Su colega también ‘evista’ William Tórrez considera que es cuestionable la actitud del comandante departamental. “Cuando tenemos autoridades encargadas de nuestra seguridad a gente violenta , definitivamente nos damos cuenta de que estamos en las peores manos. Cuando nos enteramos de que estas personas son las que están buscando ascender al máximo grado de la Policía ciertamente no lo vamos a permitir”, complementó el asambleísta.

La senadora de Creemos Centa Rek reveló que no hubo posibilidad de instalar la sesión reservada para tratar la nómina de ascensos ni fue repuesto el tema en la agenda. “Hubo muchas observaciones a la lista que se presentó, en sentido de que los postulantes no cumplirían con todos los requisitos. Y porque una vez más el ‘arcismo’ opta por poner a las personas que no son las idóneas, sino más bien son aquellas que se someten a las órdenes del Ejecutivo. El presidente Arce lleva al máximo esta situación que ya es insostenible, más cuando la división con el ala de Evo Morales le impide imponer una aplanadora”, remarcó Rek.