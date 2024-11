El Senado valida ley para “salvar” a las judiciales, pero la iniciativa ya está bloqueada

No obstante, la primera vicepresidenta de la observada nueva directiva de Diputados, Deysi Choque, desahució la ley corta que aprobaron sus colegas en el Senado y afirmó que ninguna ley está por encima de un mandato constitucional en referencia a las sentencias y fallos que puede emitir el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La propuesta del Senado

La Ley corta para garantizar las judiciales que fue propuesto por la senadora Silvia Salame, establece dos principios fundamentales: la vigencia plena de la Ley 1549 y que las judiciales, por principio constitucional y en cumplimiento de las leyes electorales no se pueden realizar de forma parcial.

“La presente Ley tiene por objeto garantizar la realización de las elecciones de las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional y ratificar la vigencia plena de la Ley No 1549 de 6 de febrero de 2024”, dice parte del proyecto.

Desahucia ley corta

“La ley corta no cambia la Constitución Política del Estado en el artículo 203. La ley corta no está por encima d la ley madre que es la Constitución Política”, dijo y recordó que dicho artículo indica que no existirá proceso ulterior alguno después de la emisión de un auto o sentencia constitucional.