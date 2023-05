El sumario militar culpa a mandos medios por la caída de los dos cadetes

Fuentes militares confirmaron que al momento de saltar, ambos estudiantes sabían que caerían porque no estaban anclados, y de todas formas se lanzaron.

Luego, se respaldó en declaraciones del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, para reiterar “que se van a cubrir todos los gastos médicos de la recuperación . No vamos a escatimar ningún esfuerzo. Nunca los vamos a abandonar, actuaremos velando por lo que mejor convenga a ambos cadetes, su estabilidad académica y profesional”, aseguró.

Sin embargó, declaró también que es bueno esperar “la evolución del estado de salud de ambos. Confío, tengo plena fe de que se van a recuperar completamente. Son jóvenes, pero hay que esperar, tener paciencia, es cuestión de tiempo. Sepan que nunca los vamos a abandonar. No les daremos la espalda ”, manifestó.

El diputado señaló que aún no definió si se ascenderá a los cadetes. “Se lo hará después de una evaluación de su recuperación. Estaremos vigilando que la carrera de ambos cadetes no se vea perjudicada en ningún sentido. Convocaremos a las familias para ver qué requerimiento tienen. De hecho, tanto el ministro como el comandante han garantizado que los gastos médicos serán cubiertos. No duden que así será”.