El sur del Tipnis sufre por los asentamientos ilegales de sindicatos cocaleros

“Sabemos que los avasalladores son, como les decía, los hermanos interculturales. El tema es que sabemos que los hermanos (lo hacen) para seguir sembrando más coca dentro del territorio. Evidentemente es ilegal, aproximadamente siembran entre cuatro y tres catos que ya no son legales”, denunció Suárez Parada.

Hoy, si bien el Polígono 7 continúa siendo parte del Tipnis, ya no es territorio indígena, a excepción de algunas comunidades, como Santísima Trinidad, que resistieron y continúan siéndolo , puesto que tienen propiedad colectiva de la tierra y organización indígena.

Cuatro demandas

Segundo, el Conisur demanda que mientras no se resuelvan los conflictos de límites, avasallamientos, asentamientos ilegales, la consolidación de la autonomía y no se realice la consulta previa libre e informada no permitirán la construcción de ningún tipo de proyecto.