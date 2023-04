El sur del Tipnis también resiste a la tala ilegal de árboles y a la toma ganadera

Además, los dirigentes indígenas denuncian que sufren la desatención del Estado, ya que los municipios que deberían atender sus demandas no lo hacen, sobre todo de parte de los gobiernos subnacionales que son parte del trópico de Cochabamba.

“Se han registrado actividades de extracción selectiva (en el Tipnis) tanto por el lado del Beni y Cochabamba , pero aún quedan bosques vírgenes, no se tiene el volumen ni la superficie, los caminos madereros se han cerrado con el tiempo”, remarcó Terrazas.

“Sabemos que los avasalladores son, como les decía, los hermanos interculturales. El tema es que sabemos que los hermanos (lo hacen) para seguir sembrando más coca dentro del territorio. Evidentemente es ilegal, aproximadamente siembran entre cuatro y tres catos que ya no son legales” , denunció Suárez.

“La tala de árboles es una amenaza que está avanzando en el interior del Tipnis. Lo sufrimos hace años en el sur (del Tipnis) y no hay respuestas. Estas personas están abriendo caminos madereros para sacar madera hacia el lado de Cochabamba, pero también sacan al norte, hacia San Ignacio de Moxos”, denunció Suárez.

El Conisur determinó que mientras no se resuelvan los conflictos de límites, avasallamientos, asentamientos ilegales, la consolidación de la autonomía, tala de árboles y no se realice la consulta previa libre e informada no permitirán la construcción de ningún tipo de proyecto en su región.