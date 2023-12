El TCP anula al Senado y suspende competencias legislativas de Andrónico

“Lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, lo que está haciendo el Ejecutivo, es cortar la cabeza al Senado, donde tiene más problemas”, explicó ayer a EL DEBER Radio, el diputado Marcelo Pedraza de la alianza Comunidad Ciudadana (CC). El legislador advirtió que esta determinación tendrá efecto hasta que el TCP emita el fallo final sobre las resoluciones que asumió el Senado durante el “receso” instruido por el vicepresidente David Choquehuanca por encima de la decisión del pleno de la Asamblea de no aplicar el repliegue con la decisión de designar a una comisión legislativa que esté a cargo del funcionamiento de este Órgano.

Pedraza dijo que esto no sería posible en un sistema donde se respeta la independencia de los poderes y llamó a la unidad de la oposición “para recuperar la institucionalidad de la democracia”.

El TCP admitió el recurso contra el Senado poco después de declarar que la reelección presidencial “continua o discontinúa” no era un derecho humano que deba ser protegido. En todo caso, el fallo no anula la Sentencia Constitucional 084/2017 por la que este mismo tribunal declaró que la “reelección presidencial” debía ser considerado como un derecho de “elegir y ser elegido” establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que la reelección no era un derecho reconocido.