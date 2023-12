El TCP anula "el derecho humano" de la reelección presidencial

Se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó en las ultimas horas que la reelección presidencial indefinida no va más en Bolivia en aplicación de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2019 estableció que la reelección presidencial no es un derecho humano.

La sala cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional, constituida por Iván Espada y Gonzalo Hurtado, ha decidido que la reelección indefinida no es un derecho humano y que el presidente y vicepresidente no pueden ejercer un mandato más de dos veces de forma continua o discontinua, al igual que los senadores y diputados no pueden ejercer el mandato más de dos veces, así como tampoco las autoridades judiciales. Esto en la sentencia 1010/2023.