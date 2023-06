El TCP anula juicios a Reyes Villa, los abogados de Áñez ven jurisprudencia

Desde la cárcel de Miraflores, Áñez manifestó que esta sentencia constitucional “cumple la Constitución y ordena hacerla cumplir. Los jueces y vocales que me desoyeron desde el día de mi secuestro y encarcelamiento están obligados a anular sus actos por usurpación de funciones. Me deben mi defensa justa, en libertad y ante el Tribunal Supremo de Justicia”, escribió en Twitter.

Reiteró que “el TCP sentenció que j ueces y vocales que procesaron y condenaron al exprefecto Reyes Villa le negaron el debido proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia. Declaró nulos sus actos. Mil veces encaré a mis verdugos que cumplan la CPE y obedecieron al MAS, no a la Ley”, remató la exmandataria.

Luis Adolfo Guillén, abogado de Áñez, señaló que en las últimas horas se hizo conocer una sentencia emitida por el TCP, “que en este caso favorece al ahora alcalde y exprefecto de Cochabamba. Esta sentencia ratifica la vigencia del artículo 122 de la Constitución Política del Estado , que señala que son nulos los actos de personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de ley”.

Ante eso, dijo que “existe una implicancia, una asociación y una relevancia dentro de los procesos que se lleva en contra de Jeanine Áñez. Esta sentencia habla del respeto al juez natural, como uno de los elementos más importantes de lo que es el debido proceso. Es el derecho que le corresponde que es un juicio de responsabilidades y no uno penal”.

Y complementó que “un día, defienden a Carlos Mesa y atacan a Cuba, Venezuela y al MAS. Después, aparentan una posición crítica a Sánchez de Lozada. La derecha interna se contradice para distraer y mantener su protección al narcotráfico y la corrupción. No insulten la inteligencia del pueblo”, escribió.

Reyes Villa, por su parte, rechazó cualquier acuerdo con el Gobierno o los magistrados y no descartó la posibilidad de postular a la Gobernación en los próximos comicios. “Así que no hay contubernio, como alguna gente está diciendo, que puede haber alguna alianza con el Gobierno, no hay ningún tipo de alianza, ni con el Gobierno, ni con los magistrados que ni siquiera los conozco. Los magistrados hicieron lo que debían, nada más”, aseguró.