El TCP extiende su mandato y de los magistrados; piden juicio a magistrados

No salió humo blanco. No hubo una declaración conjunta. Al terminar la reunión, minutos antes de las 20:30, Comunidad Ciudadana y Creemos señalaron que rechazan la prórroga y plantearon un juicio de responsabilidades contra los magistrados del TCP, pero esa propuesta no fue aceptada por los oficialistas, que insistieron en armar rápidamente un cronograma para que se realicen las elecciones judiciales”.