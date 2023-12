"El TCP pone punto final al delirio de Evo Morales de reelegirse por siempre", esta y otras frases de reacción tras el fallo del Tribunal

Quiroga, ni bien se supo de la noticia, recordó que la "Reelección no es un derecho humano, lo dijimos ante la Corte IDH, cuando pedimos opinión consultiva con Iván Duque (expresidente de Colombia)".



Quispe también reaccionó en sus redes sociales: "Les hey dicho hermanos. No hay reelección indefinida y no es derecho humano. El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023. Evo Morales no podrá presentarse ni ser candidato a ninguna elección presidencial de nuestra Bolivia".