El TCP rechaza recurso con que el Ministro de Gobierno quiso anular su censura

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de su comisión de admisión, determinó rechazar el recurso que presentó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, con el cual pretendía dejar sin efecto su censura que decidió la Asamblea Legislativa Plurinacional en junio de este año. La Comisión de Admisión del TCP emitió el auto constitucional 0341/2023 de agosto de 2023, en la que informa sobre el rechazo al recurso presentado por Del Castillo. Dicha comisión consideró que el ministro de Gobierno no presentó suficiente fundamentación jurídico-constitucional en dicho recurso.

Para Del Castillo, en la sesión donde se decidió la censura se había desvirtuado, por intervenciones que no estaban relacionadas con el objeto de la interpelación. Dijo que tampoco se cumplieron con actos de fiscalización previos a una interpelación y que la resolución no era coherente en su motivación.

Sin embargo, la Comisión de Admisión del TCP consideró que los fundamentos presentados por el ministro no fueron suficientes. Es más, observó que el Ministro se circunscribió a denunciar que en la sesión de interpelación se hubieran emitido criterios que no eran objeto de ese instrumento de fiscalización. Asimismo, señaló que el recurrente refutó actos previos a la decisión de la Asamblea Legislativa y no a lo expresado en la resolución impugnada.