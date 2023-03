El TED avala revocatoria a asambleísta indígena tras una asamblea inconclusa

La revocatoria de Cortez se debatió el 12 de febrero durante una asamblea de caciques que no concluyó por un enfrentamiento interno. La falta de un acuerdo entre representantes de las 14 comunidades de este pueblo indígena trabó el proceso y los representantes del TED retornaron a Santa Cruz.

En contacto con EL DEBER, Cortez explicó que fue notificado ayer con este informe y se declaró sorprendido. Recordó que, desde que la sala plena del Tribunal Electoral Departamental trató el caso (el 3 de marzo) buscó conocer el resultado del debate, pero no obtuvo una respuesta oportuna.

“Ha sido una sorpresa del Tribunal. Estábamos esperanzados para que ellos digan la verdad sobre lo que pasó allá, en el pueblo. Primero, no hubo una asamblea de revocatorio. No se ha dado el revocatorio durante la asamblea. No existe esa resolución”, afirmó y cuestionó el papel del TED.