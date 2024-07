El terrorismo islámico también se llevó a seis bolivianos hace 30 años

Es el sentimiento que expresaron a EL DEBER algunos familiares de los seis ciudadanos bolivianos de las 85 personas que perdieron la vida el 18 de julio de 1994 , cuando el reloj marcaba las 9:55, en el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el principal centro de la comunidad judía ubicado en la calle Pasteur 633 del barrio porteño Once, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

​El vecino país aún no terminaba de digerir el ataque a la embajada de Israel en la capital bonaerense en 1992, que provocó al menos 22 muertos, cuando ahora una camioneta cargada con explosivos se estrelló contra el edificio de la AMIA ocasionando una gran explosión que dejó, entre los 85 fallecidos, más de 300 heridos.

Pasada las horas, una vecina alertó a su mamá que un coche había explotado cerca donde David trabajaba. En ese momento, doña Elena encendió el televisor y vio todo lo que estaba aconteciendo, era no creerse. No lo pensó dos veces y de inmediato salió de su casa acompañada de su hermana hasta las inmediaciones de la AMIA, y dejó a cargo a sus cuatro hijos a una vecina conocida.

“Fue un momento caótico, todos empezaron a gritar y no había la comunicación de ahora. Mi mamá se fue con mi tía, volvió tarde en la noche, a nosotros nos dejó con una vecina. Mi papá fue hallado sin vida cinco después, debajo de los escombros, sus hermanos lo reconocieron cuando lo encontraron”, manifestó en la entrevista.

“Es muy fatal, éramos niños y hemos sentido la ausencia del padre. Solo espero que se haga justicia, que caigan los verdaderos culpables y paguen por el daño que causaron a las familias, no entiendo la maldad en la que actuaron. También pido que las autoridades argentinas y bolivianas que no nos olviden”, expresó.

“Adhemar y su primo Carlos trabajaban en la AMIA haciendo refacciones, Carlos me contó que vio a Adhemar sacando escombros para tirarlos en un contenedor que estaba afuera de la mutual y en ese momento sucedió la explosión. Carlitos se salvó y Adhemar falleció”, recuerda la tía.

“Cada vez que va hacer el 18 de julio me pongo muy mal, recuerdo a Adhemar con muchas lágrimas. Siempre me acuerdo de él, no lo puedo olvidar porque fue mi primer sobrino querido. Gracias por recordar a mi Adhemar”, expresó.