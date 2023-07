El tiempo se acaba y Lima descarta ‘decretazo’ para designar magistrados

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el presidente Luis Arce no designara a los magistrados del Órgano Judicial por decreto y pidió esperar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para reencauzar el proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales. Eso sí, anticipó el fallo puede autorizar que se aplique la “ mayoría simple” para aprobar la lista que sea enviada al Órgano Electoral antes del 4 de septiembre.

“La opción de un decreto supremo de designación sería inconstitucional, no vamos a actuar nunca en contra de la Constitución. Esta es la posición oficial del Gobierno del presidente Arce”, sentenció Lima este domingo en una rueda de prensa, tras una entrevista con medios del Estado. Dijo que tras el fallo, la responsabilidad estará en la Asamblea Legislativa.

“El TCP solo tiene dos alternativas: Continúa el proceso y aquí todo está bien, no pasó nada o se declara inconstitucional el reglamento y se exhorta a la Asamblea a que emita un nuevo reglamento, o una ley y también va a definir si tiene que ser por dos tercios o por mayoría simple”, sentenció Lima. “No es que uno conozca el fallo, sino que uno conoce la ley de procedimiento constitucional” , aclaró.

En circunstancias normales, el proceso de selección debería tomar unos 120 días, pero ese plazo fue comprimido, por efecto de una impugnación planteada en abril por el diputado Leonardo Ayala (Creemos) ante el TCP. El reclamo fue porque en 2017 la convocatoria a elecciones se hizo a través de una ley y no de un reglamento. Además, argumentó el derecho de los magistrados a repostularse .

“Tienen el mes de agosto para hacer la preselección y darle al pueblo una norma que garantice las elecciones. Esta es la situación que se va a dar. No podemos decir si van o no alcanzar los plazos si no conocemos la sentencia”, insistió Lima respecto a este procedimiento.