Fiscalía notificó al tiktoker Rubén Blanco, por delitos de racismo y discriminación

Hasta el momento, el tiktoker no pidió disculpas por sus declaraciones; al contrario, las defendió y llamó "insignificantes" a los denunciantes. Asimismo, aclaró que no habló del trabajo de los mineros, sino de la danza. "Que se quejen a quién quiera, la ley no les va a hacer caso. No les voy a hacer caso, voy a seguir diciendo lo que yo quiera", advirtió Blanco. "Hablé de la danza, no de los trabajadores ni de Potosí. ¡Viva la libertad de expresión!", posteó Blanco en sus redes sociales.