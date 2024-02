El trabajo de años en ruinas: familias paceñas pierden todo por las intensas lluvias

En San Isidro no hay consuelo. Una buena parte de este barrio paceño quedó en ruinas por las lluvias intensas que caen en la ciudad de La Paz. Casas destruidas, vías destrozadas y familias que todavía intentan rescatar algo de sus pertenencias. Agarran sillones embarrados, sillas rotas y electrodomésticos seguro malogrados por el barro.

En San Isidro la lluvia no tuvo contemplación. María Isabel Mamani mira lo poco que queda de su casa. Su inmueble está en ruinas. Algunas puertas todavía están de pie , pero al abrirlas solo llevan a los escombros. María Isabel llora. Su esfuerzo y el de su esposo quedaron destrozados.

“Es muy triste perderlo todo. No le deseo a nadie pasar por esta desgracia . No tenemos nada”, lamentó María Isabel.

Iván Salazar es otro de los afectados. El vecino de San Isidro relató a este medio que hace una semana detectó aberturas en su dormitorio. No pensaba que la situación iba a ser como la vive ahora. Su casa está en ruinas.

“Las aberturas de mi dormitorio eran cada vez más grandes. Tenemos hijos, no sabemos dónde vamos a ir. Lo peor es que se lavan las manos, no nos dicen qué vamos a hacer. Perdimos todo. Todo está bajo el barro. Yo no logré rescatar nada”, dijo Salazar.