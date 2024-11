El trámite para extraditar a Dávila avanza rápido, pero tropieza con juicio en Bolivia

Las diligencias para la extradición a Estados Unidos del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila avanzan en tiempo récord. Sin embargo, el trámite tropezó con un proceso judicial que está pendiente de ser resuelto en el país y que no es, precisamente, por narcotráfico.

El último jefe antidroga en la era de Evo Morales guarda detención preventiva desde el 24 de enero de 2022 en la cárcel de San Pedro tras ser acusado de legitimación de ganancias ilícitas. En la imputación El exjefe policial realizó viajes a Colombia y Brasil, se detectaron movimientos bancarios de más de $us. 40.000 que no supo explicar en su declaración y es propietario de varios terrenos, un patrimonio que no es equiparable con los ingresos que percibe como policía.