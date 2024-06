El transporte pesado toma este lunes las carreteras; el gobierno dice que debilitó la medida

Los dirigentes Juan Yujra y Héctor Mercado lideran los sectores que ratificaron la movilización. Aunque evitaron dar detalles de la protesta, para mantener el “factor sorpresa”, garantizaron que la meta es cortar la circulación en lugares clave de la ruta troncal que une los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz con el resto del país. Además, no se descarta que se realicen bloqueos en las ciudades.

El sector exige la renuncia de la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo; del presidente del Servicio de Impuestos Internos, Mario Cazón. “Ahora, ante la provocación, también exigimos que se vaya el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, por difamarnos. Nosotros no somos políticos , no pertenecemos ni a la izquierda ni a la derecha como él dice”, acotó.

Montaño señaló que se habló ya del tema del dólar, de la Aduana, de la provisión del diésel, la gasolina y otros que interesan al sector. “Conseguimos negociar y convencer a distintos sectores de transportistas para que el paro no les perjudique a ellos mismos”, sostuvo. Sin embargo, anunció que hay dos sectores con los que no se pudo llegar a acuerdos.

“A dos personas me dirijo, al señor Héctor Mercado y a Juan Yujra. Ellos fueron actores principales del golpe de Estado que le dieron al compañero Evo Morales. Lastimosamente se reunieron, se acercaron con el ala que apoya al compañero Evo y están en este tren de desestabilizar al Gobierno, de darle un golpe de Estado. Lo veo con claridad. Hemos atendido todas sus demandas, y persisten, eso confirma que hay un afán político. No hay motivo para bloquear, esto no traerá dólares, ni más diésel ni gasolina. Por el contrario, los llevará a una recesión económica”.