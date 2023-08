El Tribunal Constitucional tiene otra vez en sus manos el futuro político de Evo Morales

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tendrá que definir sobre un a Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ( AIA) presentada (el jueves 24 de agosto) por la diputada cruceña Deysi Choque, sobre el “liderazgo nato” de Evo Morales en el Movimiento Al Socialismo. La impugnación de algunos artículos del Estatuto del MAS-IPSP también son fundamentales para establecer si el jefe del partido está habilitado para postularse o no a la Presidencia de Bolivia en 2025.

Pero todo esto va más allá, porque el Gobierno ve que los magistrados deben definir si es que Morales puede o no presentarse nuevamente como candidato.

En 2016, mucha gente dijo No a la reelección indefinida de Evo Morales ​

El ministro de Justicia , Iván Lima, en contacto con este medio, explicó que en este momento está vigente la sentencia constitucional 084/2027 , que “determinó la reelección indefinida de cualquier presidente que quisiera repostularse, independientemente de que sea Evo Morales. El fallo determina que no se podía restringir el derecho humano de ser candidato a la presidencia en el país”.

Contrariamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva, en agosto de 2020, para señalar que la reelección indefinida no es un derecho humano, como interpretó el Tribunal Constitucional de Bolivia sobre la base de la Carta Democrática de San José de Costa Rica.

En ese sentido, el ministro Lima explicó que hay acciones pendientes respecto a la reelección indefinida. “Hay acciones populares planteadas por líderes cívicos de Santa Cruz y solicitudes de diferentes instancias jurídicas del país que pidieron al TCP que se pronuncie sobre este tema. Nosotros no podemos determinar cuándo lo haga, tiene una ley que regula su trabajo, pero debería ser antes del 31 de diciembre porque esa fecha concluye el mandato de los actuales magistrados”.

Lima expresó que los magistrados “son libres de emitir una sentencia o no; son independientes, o pueden dejarlo a los magistrados que los reemplazarán en enero, pero es algo que ahora o después deberá ser definido por el TCP”.

La polémica se desata en la frase “de manera continua”, ¿será un vacío en la CPE? ¿Un expresidente se puede volver a postular luego de uno o más períodos que dejó el mandato? El ministro sostuvo que “el TCP debe interpretar eso. Cuando dice por una sola vez implica el modelo de México o EEUU, que sólo pueden reelegirse una vez, como (Barack) Obama, por ejemplo. No hay posibilidad de una segunda, tercera, cuarta, es una sola vez y de manera continua. No hay una interpretación definida en la CPE, así que el TCP debe definirlo”.

Eso y todo lo que ocurre con esta nueva admisión de la demanda contra la jefatura de Evo Morales y la pelea interna del MAS que llega al TCP “nos muestra que las sentencias son pedidos a la carta del Gobierno. Estamos convencidos de que hay un contubernio entre el Ejecutivo, los legisladores masistas del ala ‘arcista’ para prorrogar el mandato de estos magistrados porque hacen y rehacen la Constitución según sus intereses. No tienen límites para pasarse por encima la Carta Magna, y lo hacen porque son un apéndice del Gobierno”.

Sin embargo, consideró también que “Evo ahora recibe de su propia medicina. En 2017 le dieron la reelección indefinida cuando era el todopoderoso. Ahora lo es Arce, y no me quedan dudas de que el TCP emitirá un fallo absolutamente opuesto, y que le impedirá a Morales volver a ser candidato. Es un TCP que trabaja en base al menú del gobierno de turno”, manifestó.

La senadora de Creemos Centa Rek coincidió. “Esto prueba que el Órgano Judicial no es independiente, que se subordina al poder de turno sin importar quién sea el que lo detenta y que, definitivamente, tenemos una justicia que inclina la balanza por los poderosos. No existe posibilidad de democracia, sin justicia”, aseveró.

Lamentó que el país está entre dos poderosos, Arce y Morales, “que quieren rifárselo el país, que no les importa nada más que el poder. Es la situación más grotesca que hemos vivido porque desenmascara la terrible carencia de institucionalidad que hay en Bolivia”, aseveró.

Complementó que, al no detentar el poder, “el mismo TCP que le dio la reelección indefinida y otros privilegios está en camino de negarle que se vuelva a postular. Eso porque quienes definen la ley son los poderosos”, dijo.

El ministro de Justicia calificó todas estas aseveraciones de “ofensivas e inaceptables. El Órgano Ejecutivo es respetuoso de la Constitución. El TCP es una instancia independiente que no depende del Órgano Ejecutivo. No nos vamos a pronunciar sobre esas afirmaciones de personas que desconocen el texto constitucional. El TCP, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General y todos los órganos del Estado, en el marco de la CPE son independientes. El que se pretenda decir que llegamos a un acuerdo al margen de la Carta Magna no es aceptable. Vamos a mantener esa posición”, dijo el ministro Lima.