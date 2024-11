El TSE “acatará la sentencia 10/10, que es totalmente válida”, afirma Hassenteufel sobre posible candidatura de Evo Morales

La respuesta de Hassenteufel

"En este caso específico, creo que no hay que hacerse muchos problemas, porque es un auto complementario. En realidad, el tema de fondo ya fue resuelto con la sentencia 10/10, que incluso fue dictada cuando no había ningún motivo de tacha contra los magistrados del Tribunal. Es decir, en ese momento estaban dentro de su periodo de mandato, no se puede decir, como ahora se podría hacerlo, 'son unos autoprorrogados'”, explicó el presidente del TSE.