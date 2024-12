El TSE advierte que las elecciones generales de 2025 pueden complicarse si es que la Asamblea no aprueba ley de escaños

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, advirtió que las elecciones generales de 2025 corren peligro si es que la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprueba la nueva ley de escaños. El ente electoral necesita esta norma aprobada este mes de diciembre para que el primer trimestre del siguiente año pueda definir el nuevo mapa electoral, que incluye la nueva delimitación de circunscripciones. El vocal Vargas aseguró que el Legislativo no los convocó para que expliquen a los legisladores la iniciativa presentada.

“En este caso, para el próximo proceso del 2025, la Constitución claramente señala que después del censo se debe hacer la distribución de escaños que debe ser aprobada por ley. Nosotros hemos llevado adelante la elaboración del informe técnico en un proyecto de ley, en base a los datos del censo, nos guste o no, y hemos remitido el proyecto de ley que establece un escaño más para el departamento de Santa Cruz y un escaño menos para el departamento de Chuquisaca”, detalló Vargas en entrevista en el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio.

El vicepresidente del TSE insistió en que este proceso de delimitación de circunscripciones debe ser realizado el primer trimestre de 2025, ya que la convocatoria para las elecciones generales de 2025 debe ser emitida a mediados de abril del siguiente año. “Es una condición obligatoria tener esa ley, porque sin esa ley no podríamos dibujar el mapa electoral, complicaría la elección (de 2025), pero esperamos contar con esa ley”, dijo Vargas.

En marzo de este año se realizó el Censo de Población 2024 y a principios de octubre, luego de la entrega parcial de resultados, el TSE envió el proyecto de Ley de Distribución de Escaños al parlamento, desde entonces no fue tratado ni siquiera en comisiones. De acuerdo con este proyecto de ley, el departamento de Chuquisaca cedería un escaño en favor de Santa Cruz, algo que los chuquisaqueños no están dispuestos a aceptar. El diputado Gustavo Vega dijo que existe un mandato de las instituciones de no ceder el escaño, porque ya perdieron en dos oportunidades.