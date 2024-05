El TSE amonesta al MAS y el evismo ve una ‘mano negra’ para anular al partido

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) amonestó ayer al MAS por faltas graves . La resolución señala que el partido incumplió la conminatoria para convocar a un congreso ordinario y que se vulneró el estatuto del partido. No fue una decisión unánime porque dos de los cinco vocales no validaron este llamado de atención.

El fin de semana, la facción del MAS que apoya al gobierno de Luis Arce conformó otra directiva del partido. La conformación de esa mesa directiva fue supervisada por el TSE a merced de un fallo judicial. El dictamen fue cuestionado por vulnerar la independencia de poderes. Eso sí, el TSE aún no validó a esta “otra” directiva. Lo hará la próxima semana.

Respecto a la amonestación, ésta no fue validada por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel y el vicepresidente, Francisco Vargas.

Gualberto Arispe, uno de los diputados más cercanos a Evo Morales, manifestó que esta amonestación se veía venir y dijo que, aunque el presidente Luis Arce les quite la sigla del MAS, él no volverá a ser presidente. “Vemos una manipulación, una mano negra del Ejecutivo al Órgano Electoral. Jurídicamente no pueden legalizar el congreso en la ciudad de El Alto, algo que nació mal. La amonestación es forzada y política”, cuestionó el legislador.