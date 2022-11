El TSE anuncia que no podrá asignar escaños para las próximas elecciones si datos del censo llegan en diciembre 2024

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, si los nuevos datos “oficiales” de población del próximo censo llegan en diciembre de 2024 ya no se podrá asignar escaños ni delimitar las nuevas circunscripciones para las elecciones nacionales de 2025. Pidió que los datos les sean remitidos en septiembre de 2024.



“El TSE necesita contar con los datos oficiales del censo, no estamos hablando si son preliminares ni finales; datos oficiales del censo. Esa información debemos recibirla con la debida oportunidad. Si la recibimos en el mes de diciembre (2024) ya resulta extemporáneo; ya no será posible realizar ese trabajo previo; esas dos tareas previas: asignación de escaños y delimitación de circunscripciones”, expresó Hassenteufel.