El TSE definirá después de diciembre si el MAS pierde o no su personería jurídica

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá definir después de diciembre si el Movimiento Al Socialismo (MAS) pierde o mantiene su personería jurídica, según reveló este miércoles el presidente de ese organismo, Oscar Hassenteufel.

La autoridad, en rueda de prensa, explicó que son dos las últimas denuncias que cursan sobre el oficialismo, una que fue rechazada y otra que quedó en suspenso por la Ley 1315 promulgada por la presidenta Jeanine Áñez.

Dicha norma, referida a la realización de las elecciones de 2020, dice en su disposición adicional que “Todas las organizaciones políticas deberán adecuar sus Estatutos a las disposiciones de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2021. Una vez que se adecúen los Estatutos se aplicarán las sanciones establecidas por el Artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas”.

De acuerdo a la explicación del titular del TSE, ese aspecto frenó el análisis de la segunda causa contra el MAS. “Hay otra demanda por el uso de bienes del Estado, fue admitida, tramitada hasta cierto punto, y quedó sin resolución, pero no por negligencia o por el afán de ayudar a alguna organización política, porque se promulgó la Ley 1315, que establece que las causales previstas en la ley de Organizaciones Políticas, en cuanto a la pérdida de la personalidad política, no se pueden aplicar hasta diciembre de 2021. Me sorprende que la doctora Baptista no recuerde esa norma, que es de conocimiento público”, dijo.

Recordó que la primera causa, referida a la difusión de encuestas internas, fue rechazada, debido a que el MAS interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que salió a su favor, dejando sin efecto la causa. “El proceso fue concluido, con una resolución en la que se rechazaba la petición de quitarle la personería al MAS”, complementó.

“En este momento no podemos pronunciarnos respecto a ninguna demanda, ni de esta organización ni de otra por mandato de esa ley. Esperemos que llegue diciembre, ya veremos”, concluyó el presidente del TSE.

Baptista, mediante pronunciamientos públicos, asegura que existían todas las pruebas para quitarle la personería al MAS. La Sala Plena le abrió un proceso por poner en riesgo los comicios de 2020, aunque lo extinguió tras su renuncia. Sin embargo, remitió los antecedentes al Ministerio Público para que se determine si existe responsabilidad penal.