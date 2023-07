El TSE dice que judiciales dependen de ‘voluntad política’ del Legislativo

Las elecciones judiciales no tienen una fecha definitiva y aún no existe ningún aspirante a magistrado que haya sido seleccionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso, se trata de “una situación delicada”, afirmó ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, quien está reunido desde ayer en Santa Cruz con todos sus vocales del país para fijar una postura institucional sobre este asunto.

“ El proceso electoral no solo depende del Tribunal Supremo Electoral, sino depende de la voluntad política que debe existir en la Asamblea Legislativa Plurinacional que tiene la competencia y atribución de preseleccionar a los candidatos y candidatas”, apuntó Francisco Vargas poco antes de la reunión de evaluación del TSE.

El artículo 198 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece la elección de las máximas autoridades judiciales del país a través del sufragio universal. El mandato de los elegidos es de seis años y la Carta Magna no establece un mecanismo de prórroga . Los 26 magistrados titulares, junto con sus suplentes elegidos en 2017 ejercerán funciones hasta el último día de 2023.

Vargas hizo notar que para el 3 de diciembre restan 140 días y que este plazo clave se va reduciendo. “El plazo se basa en una fecha hito que tiene que ver con el momento en el que la Asamblea remita la lista de los candidatos preseleccionados. Si no se cuenta con eso será muy difícil dar continuidad al proceso electoral para llegar a una jornada de votación”, puntualizó el vicepresidente del TSE.

La autoridad presentó ayer un análisis sobre la modalidad de elección de autoridades judiciales que existe en el país, sin dejar de lado las posturas sobre la independencia de la justicia. “La Asamblea Legislativa no hace la designación (de magistrados), pero hace la preselección de los candidatos y al hacer esa preselección, de alguna manera, continúa vigente aquella influencia política y eso puede ser pernicioso; lo deseable es que no intervengan, pero todavía no hemos logrado inventar esa solución porque la Asamblea es una institución eminentemente política”, afirmó.