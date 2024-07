El TSE invita a Arce a dialogar con los partidos; el 'evismo' ve otro ‘golpe’

El líder cocalero protestó porque no lo tomaron en cuenta, se preguntó ¿cómo pueden excluirlo siendo él, el presidente del partido más grande del país?, y calificó esa acción como un “golpe” a la democracia y a su partido.

Morales añadió: “no permitiremos este golpe a la democracia; golpe a nuestro Instrumento. Exigimos respeto a nuestras instancias legalmente reconocidas”. En esa línea, el equipo jurídico del ala evista, adelantó que no participará del encuentro porque “discrimina” a la directiva de ese partido lo cual es visto como un “nuevo golpe al MAS”.

Invoca a diálogo político

De su lado, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, pidió al presidente Arce que convoque cuanto antes a un diálogo político nacional que le permita transitar la ultima fase de su mandato. Dijo que el país no merece sufrir los sobresaltos como el del 26 de junio.

“Aprovecho para invocar al presidente Arce Catocora, al vicepresidente David Choquehuanca, para que puedan, con mayor responsabilidad, convocar a la brevedad posible a un diálogo político ( …) Esta no es una lucha ideológica ni política, esta es la sobrevivencia de un país que reclama mayor unidad”, afirmó Rodríguez a EL DEBER.

No es obligatoria

El TSE responde al MAS que la asistencia al encuentro político no es obligatoria, respeta si deciden no participar, pero confía en su presencia.