El TSE rechaza recusación contra dos vocales y el MAS anuncia batalla en las calles

Los seguidores de Evo Morales recibieron ayer dos reveses. La Policía intervino su vigilia ubicada al frente del edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Sala Plena del ente electoral rechazó la recusación contra los vocales Tahuichi Tahuichi y Dina Chuquimia, a quienes el ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) los recusó para que no atiendan el caso del congreso de Lauca Ñ. Así, el bando de Evo Morales anunció una batalla legal y en las calles.



Con la recusación planteada por los ‘evistas’, se pretendía que ambos vocales no sean tomados en cuenta para tratar el caso del congreso de Lauca Ñ, cuya legalidad ahora se encuentra en litigio ante el TSE. El equipo jurídico de Evo Morales argumentó que ambas autoridades electorales expresaron en medios de comunicación un criterio anticipado en contra del congreso masista; sin embargo, las autoridades recusadas respondieron negando esa versión y alegando que no había prueba pertinente.



En medio de una vigilia de militantes del ala ‘evista’, la Sala Plena del TSE se reunió, la noche del lunes, para tratar la recusación contra ambos vocales y, tras conocer la defensa de las dos autoridades y analizar los fundamentos jurídicos, determinó que el MAS no presentó las pruebas correspondientes de las dos causales que argumentó para recusarlos: que tengan enemistad con alguna de las partes o que hubieran manifestado su opinión pública con anterioridad al conocimiento de la causa o asunto.



“Este tribunal llega a la convicción de que la recusación interpuesta no cumple con el artículo 353-1 del Código Procesal Civil, aplicable al caso por disposición del artículo 221 de la Ley 026, por lo que la misma resulta manifiestamente improcedente, correspondiendo, en aplicación al parágrafo IV de la misma norma, y por lo tanto, corresponde desestimar dicho incidente sin más trámite”, dice parte de la Resolución del TSE 369. Ambos vocales presentaron sus informes y rechazaron ser recusados y expusieron sus argumentos.



Chuquimia dijo que no hubo anticipación de criterio sobre la situación del MAS y su congreso en Lauca Ñ, previo al recurso extraordinario que presentó ese partido político. Mientras que Tahuichi Tahuichi dijo que lo manifestado en la recusación no condice con la verdad, que la acción en su contra no acompaña la prueba objetiva necesaria.



Vigilia intervenida



Ayer, la vigilia de los ‘evistas’ en inmediaciones del TSE, que exige la validez del congreso del MAS realizado en Lauca Ñ, fue intervenida por un contingente policial para rehabilitar el tránsito vehicular por el lugar. En el hecho hubo empujones, gasificaciones e incluso, según imágenes difundidas en redes sociales, una de las personas de sexo masculino resultó ensangrentada.



“El presidente del Estado (Luis Arce), el Gobierno de nuestro país, ordenó reprimir a una de las vigilias en la ciudad de La Paz. Considero que el Gobierno perdió todo respeto a las protestas. Recalco, esto es una instrucción del Gobierno hacia la vigilia del MAS, (fue) inhumano, han destruido todas las carpitas y la alimentación que tenían los compañeros”, protestó el senador Leonardo Loza, quien responde a Evo Morales.



El legislador, luego de la represión policial, dijo que el MAS seguirá en las calles y que dará batalla legal para validar su congreso. “Esto va a abrir más ira, más movilización en los sectores sociales de nuestro país, están provocando al movimiento campesino y al MAS. Estoy seguro, en los siguientes días, a consecuencia de esta represión, nosotros vamos a reforzar contundentemente todas las movilizaciones que tengamos en el país”, dijo Loza.



Esa misma percepción la tiene César Dockweiler, quien ayer dijo que hubo una “represión policial” y que luego de esa intervención la movilización se agrandará.