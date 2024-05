El TSE rechaza solicitud de supervisión al congreso del MAS del ala arcista

El documento firmado ayer por los siete vocales del TSE establece tres puntos en la sección de conclusiones. El primero dice: “La solicitud de supervisión no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 8 del Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas”.

El segundo punto establece: “La solicitud no cumple con lo dispuesto en la Resolución Constitucional 273/2023 y el Auto de 20 de marzo de 2024 emitidos por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto al artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS-IPSP”. El tercer punto dice: “Corresponde al Tribunal Supremo Electoral disponer el rechazo de la solicitud en el marco del Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas”.

Esas observaciones no fueron subsanadas y por eso ayer el TSE decidió rechazar la supervisión del congreso arcista. La primera observación apunta a que "la solicitud de supervisión no cumple con el artículo 8 de Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas con relación a la representación legítima de la organización política, toda vez que el Tribunal Supremo Electoral tiene registrados a los ciudadanos Diego Jiménez Guachalla y Nelvin Siñani Condori, como delegados políticos nacionales del MAS - IPSP".



En una segunda observación se señala que "la solicitud no cumple con el artículo 8 del reglamento, con relación a que la solicitud de supervisión sea presentada en el plazo de 15 días de anticipación a la realización de la elección de sus dirigencias".