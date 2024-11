El vendedor de armas a dirigentes de Corani Pampa tiene 18 años y dos cédulas

Tres llamadas

“Tienes que traer los 27.000 (bolivianos), sino me van a colgar, ya estoy amarrado aquí. 27.000 trae de dónde sea mi amor. Por favor, no quieren soltarme, ellos quieren la plata”, se escucha en un primer audio que envió Tadhashy a su esposa Trinidad, quien le dice que llegando a Colomi lo iba a llamar.

“Mis hijos no estaban metidos en esos negocios, ¿cómo pues? Ellos eran sanos, trabajadores. Mi nuera igual no estaba metida en problemas. Su único pecado de Tadhashy fue confiar en esa persona (Serna) que lo contrató para ir a ese lugar. Creo que era como el cuarto contrato que hicieron”, relató la madre.

“Uno por uno yo he sacado del auto, primero saqué a Tadhashy, le dí un disparo y se ha botado al suelo, luego el otro militar jubilado que llegó con las señoras le dí otro disparo, después a la señora pequeña le he disparo en su cabeza, luego a la otra señora que era más alta, también le he dado un disparo. En eso la gente ha llegado, hemos cavado un hueco grande, ahí les hemos metido a los cuatro en el hueco y luego les he quemado, después con tierra hemos tapado, el auto más arriba hemos quemado también”, declaró Almaraz.