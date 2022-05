Elección de Defensor: Evo desahucia acuerdos y opositores rechazan a Torrico

Escucha esta nota aquí

La elección del Defensor del Pueblo en la Asamblea chocó este martes con las duras posiciones de los políticos. Desde su reducto del Chapare Evo Morales desahució cualquier acuerdo con los opositores; mientras que estos rechazaron reuniones con el flamante viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico.





“René Zavaleta decía que "solo los que tienen corazón pobre o pactos negros pueden transigir con quien nos mata". Como MAS-IPSP nunca podríamos aceptar pactos o acuerdos con la derecha que masacró, torturó y persiguió a nuestros hermanos en la época neoliberal y el golpe de Estado”, posteó esta tarde el exmandatario, luego de las reacciones de los opositores sobre la posibilidad de un acercamiento con Torrico.





Desde el 5 de mayo el Gobierno no logra los consensos necesarios que permitan la designación de un nuevo Defensor del Pueblo. En cuatro votaciones sucesivas no se alcanzaron los dos tercios que requieren para ese cometido. Hay siete candidatos que están en carrera de 196 que se presentaron en marzo a la convocatoria.





El martes el viceministro declaró que buscaría a los opositores para encontrar puntos de consenso que puedan permitir una salida a la designación del nuevo Defensor del Pueblo y de inmediato los dirigentes de los dos partidos con presencia en la Asamblea rechazaron cualquier reunión con Torrico.





“No se puede negociar con gente violenta, no se puede negociar con ‘satucos’, – ‘satuco’ es el diablo –, no podemos negociar con diablitos; por lo tanto, no tenemos nada que hacer con el Viceministro de Coordinación. Seguramente debe estar hablando con sus correligionarios y colegas masistas, pero nosotros no tenemos nada que conversar”, adelantó el jefe de bancada de Creemos en Diputados, José Carlos Gutiérrez.





Mientras que los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) recordaron los violentos episodios que protagonizó Torrico en las marchas de protesta de 2021, le recordaron que pateó en el suelo al actual diputado, Beto Astorga, en los predios de la universidad.





“Jamás nos vamos a reunir con Gustavo Torrico para absolutamente nada, porque es una persona violenta”, dijo el diputado José Manuel Omrachea, aunque luego matizó sus declaraciones. “En primer lugar, se tiene que disculpar con Beto Astorga por haberle pateado en la cara en el atrio de la UMSA”, lanzó.





Torrico es un viejo operador del MAS, hizo ese papel como legislador de su partido mientras estuvo en el parlamento y participó activamente en las negociaciones por la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en 2008 y 2009.





Torrico es un viejo operador del MAS, hizo ese papel como legislador de su partido mientras estuvo en el parlamento y participó activamente en las negociaciones por la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en 2008 y 2009.

