Elección del Defensor del Pueblo: comisión no recibió renuncia de Machado y él dice que su declinación fue “momentánea”

La comisión Mixta de Constitución no recibió la renuncia formal de Porfirio Machado como postulante a Defensor del Pueblo. Ahora el involucrado dice que su declinación fue “momentánea” y que sigue en carrera.

Se trata del tercer postulante más votado en el proceso que lleva adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que el martes comunicó que daba un paso al costado para allanar la designación, que en tres rondas de votación no logró dos tercios de votos.

“No hay una renuncia sino una declinación temporal y momentánea hasta que se levante el cuarto intermedio que ha dispuesto el presidente de la Asamblea Legislativa, una declinación es muy diferente a una renuncia”, dijo a F10, asegurando que sigue habilitado entre los siete aspirantes que llegaron a la etapa final.

Sostuvo que “la renuncia tiene otro componente, debe estar acompañada por un documento escrito dirigido a la Comisión Mixta y al presidente nato de la Asamblea, pero la declinación puede ser temporal y momentánea, he dado el plazo fatal hasta que se levante el cuarto intermedio”.

Manifestó que los diputados y senadores deben continuar considerando su postulación en la reinstalación de la sesión, prevista para las 14:30 de este miércoles, donde existirá una cuarta ronda de votación en pos de lograr los dos tercios.

“Es un poco complicado para alguien que no es abogado, porque para mí dos más dos no es cuatro, es cinco, para los profesionales en ciencias exactas es cuatro, pero para el abogado puede ser cinco o siete, porque tiene que seguir investigando; el tiempo y el espacio es dinámico, por eso que declinar no significa renunciar”, explicó Machado.