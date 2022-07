Elección para Contralor no tiene postulantes; Colegios dudan en enviar a candidatos

A dos días de cerrarse la fase de postulaciones para la elección del Contralor General del Estado, no se registraron candidatos en el cuaderno notariado habilitado en el Legislativo. Los administradores, auditores y contadores colegiados tampoco han mostrado intenciones de entrar en la carrera de selección.

El presidente del Colegio de Administradores de Bolivia (Cadeb), Marcelo Guillén, informó que la decisión de no presentar un candidato con los afiliados departamentales se debe al contexto político que ofrece mínimas posibilidades para ser designado como contralor.

“Como Colegio de Administradores no hemos tomado ninguna postura para postular. Viendo la realidad política, consideramos que las perspectivas de selección son mínimas y tampoco hemos encontrado un perfil adecuado para enviar a una persona”, enfatizó en contacto con EL DEBER.

A su determinación se suma el proceso de selección del Defensor del Pueblo, que quedó truncado por las posturas de las tres fuerzas políticas y las observaciones de discrecionalidad en el proceso de selección por los veedores.

Guillén espera que esta nueva elección no termine como el caso del Defensor. “Que tengan en mente que el país necesita buenos administradores y excelentes profesionales, no personas que se designen a dedo sin perfiles y que no apoyen a la gestión pública”.

La convocatoria para recibir aspirantes al cargo se abrió el 24 de junio y se cierra este viernes 8 de julio. La oposición observó el reglamento y anunciaron que no votarán por ningún postulante porque el proceso está “viciado”.

Desde el Colegio de Contadores de Bolivia (CCB), los profesionales anunciaron que en esta jornada el directorio dará a conocer su determinación sobre si elegirán o no a algún candidato que los represente en la selección a cargo de la Asamblea Legislativa.

“Solo me ha llegado una carta del Colegio de Contadores de La Paz y los otros colegios no enviaron sugerencias de candidatos”, informó la presidenta de la institución, Teresa Mercado.

En tanto, el titular de la departamental de La Paz, Angel Conradi, no reveló a qué persona sugirió ante la nacional y manifestó que espera la decisión del directorio.

“Hemos sugerido que la nacional solicite a los colegios departamentales proponer a un colega meritorio que reúna todos los requisitos de acuerdo a la convocatoria. Prevemos proponer a la Asamblea Legislativa un candidato de este colegio de profesionales”, anunció a este medio.

Según los requisitos de la convocatoria, el postulante debe ser licenciado con provisión nacional en Ciencias Económicas, Financieras, Administrativas y Comerciales, Auditoría, Contaduría Pública o Derecho.

El presidente de los Administradores, exhortó a los parlamentarios a elegir una persona con el perfil óptimo que cumpla con las expectativas que requiere la administración pública.

“Somos críticos de que gran parte de los bienes y empresas del Estado no rinden los objetivos para los cuales han sido creados, son deficitarios por no tener a las personas indicadas. Los administradores deberíamos estar en las direcciones”, sostuvo.

Personal de confianza

El presidente Luis Arce designó como contralora interina a Nora Herminia Mamani a quien han calificado como personal de confianza del jefe de Estado, con quien trabajó en el Ministerio de Economía durante la gestión del expresidente Evo Morales.

“Por referencias sabíamos que era la jefe de Auditoría Interna cuando el presidente era ministro de Finanzas en la anterior gestión del MAS y es parte de su personal de confianza o grupo de trabajo que ha conformado en el Ministerio de Economía”, aseguró el contador Conradi. El presidente ha optado por rodearse de personas de su confianza en puestos clave.