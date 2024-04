Elecciones judiciales: Asamblea pierde 5-0 en las audiencias de amparo contra candidatos inhabilitados

“Todos los amparos que nos han presentado hasta el día de hoy han sido tutelados y les han dado la tutela a estos postulantes que han presentado los amparos . Nosotros al menos creemos que no hay duda que los vocales y jueces del Órgano Judicial tuvieran toda la línea para darles la razón a estos señores, cuando no cumplen requisitos”, admitió el presidente de la comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas (MAS-ala evista).

“La acción popular se ha suspendido, no se ha instalado la sesión, en ese caso es un poco más complejo porque no se está hablando de un tema particular con relación a una postulante se está alegando de que los criterios de igualdad que contendría la ley 1549 no estuviese permitiendo que en el caso de algunos departamentos puedan sus postulantes tener las mismas oportunidades que el resto de los postulantes”, declaró Jauregui.