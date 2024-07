Elecciones judiciales: Este miércoles se inician las pruebas orales a los candidatos judiciales

“Hemos esperado esa medida de la Sala Constitucional desde la anterior semana y recién hoy día (lunes) acaban de levantar la medida cautelar”, explicó -según ABI- antes de suspender la sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural por la ausencia de seis de los nueve legisladores que la integran.



El postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Beni Charles Mejía solicitó la medida cautelar para que la Comisión Mixta de Constitución no tome las pruebas orales a los candidatos judiciales, hasta que no cumpla la sentencia que ordenaba revocar su inhabilitación.



La medida cautelar tuvo efecto en ambas comisiones encargadas del proceso de preselección de candidatos judiciales. Sin embargo, el 3 de julio ambas comisiones ratificar la inhabilitación de Mejía, quien hizo conocer que ni bien lo notifiquen acudirá a un recurso de queja e incluso a tribunales externos.



Padilla dio por cerrado el caso y anunció que este miércoles empezarán las pruebas orales a los candidatos.



Para cumplir con esta labor, demandó a la Comisión Mixta de Constitución que remita el banco de preguntas que tiene bajo su custodia en ambientes del edificio donde funcionaba la Asamblea Legislativa Plurinacional.



“Hasta ahora no nos entregan; esperamos que mañana ya nos entreguen, porque no es posible que por culpa de la otra Comisión tengamos que tardar en el trabajo que estamos realizando”, reclamó Padilla, según ABI.