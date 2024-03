Elecciones judiciales: hay críticas por el manejo de documentos personales

Zenobio Calizaya Velásquez, abogado orureño que postula al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por ese departamento, fue inhabilitado porque no presentó su certificado de no tener procesos por violencia familiar (Cenvi); él asegura que sí presentó porque todo debía estar foliado y en sobre cerrado. El documento no apareció y salió de la preselección.