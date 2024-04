Elecciones judiciales: postulante inhabilitado presenta amparo constitucional y pide paralizar el proceso

Mejía expresó su disconformidad con el trabajo de los legisladores que conforman las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural. El abogado cuestionó su labor de revisar los requisitos generales y específicos de los postulantes a magistrados. En su caso, dijo que los asambleístas no respetaron sus derechos constitucionales, así como de otros aspirantes, al incurrir en irregularidades durante la evaluación de la documentación presentada.

“Ambas comisiones, la de Constitución y la de Justicia Plural, han realizado un cúmulo de irregularidades y no solamente en mi caso, sino en el de muchos postulantes que estaban terciando en esta preselección. Cometieron tales abusos que imagino fueron por la falta de asesoramiento o tal vez de forma intencional, tal vez porque yo no era apadrinado por ninguno de los miembros de la comisión”, criticó Mejía.

El jurista aseguró que su intención -al presentar el amparo constitucional- no es perjudicar la elección de magistrados, sino frenar los “abusos” que cometen los miembros de las dos instancias legislativas. Mejía dijo que los legisladores no respetan la ley 1549, que establece los principios de no discriminación e igualdad que, según él, fueron violentados porque hubo preferencias en el momento de definir quiénes pasaban a la siguiente fase.