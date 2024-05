Eligen a García y Evo pierde el control absoluto que tuvo durante 25 años en el MAS

Evo Morales no manda en el MAS, al menos ya no controla toda la base social y sindical que lo respaldó durante los últimos 25 años. Ayer, tras un congreso político que tuvo lugar en El Alto, varios de sus propios exseguidores eligieron otra directiva liderada por Grover García, representante de la Confederación Sindical Única de los Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).

Con la posesión de los nuevos ejecutivos, los renovadores que toman la batuta aseguran que empieza un nuevo ciclo en el MAS. hoy, tiene que terminar la dedocracia, tiene que terminar la imposición ¡Sí o no hermanos!, ¡Sííí!”, respondieron al unísono los congresales azules renovadores.

A su turno, Ramos pidió a las bases que no los dejen solos frente a todas las responsabilidades que deben cumplir ahora como dirigentes y en coordinación con el Gobierno de Luis Arce. “Nunca voy a traicionar y estaré hasta donde Dios diga para que podamos consolidar este instrumento político no solo en Bolivia, si no a nivel mundial”.