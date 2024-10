Eligen a jefatura de bancada del MAS en La Paz, en medio de golpes y forcejeos

En medio de empujones y gritos que por poco se van de las manos se decidió que el diputado Freddy Velásquez Aparicio, del bando del presidente Luis Arce, sea el nuevo jefe de la bancada del MAS y la diputada Martha Ramos como subjefa, decisión que no fue aceptada por la otra facción.

Tras la elección con nueve votos a favor, que no fue aceptada por el ‘evismo’, se produjo amagues de peleas en los que las parlamentarios intentaban impedir la salida del recién electo y los ganadores.

“Que no salgan” “A mí no me vas a tocar” “Son unos cobardes” “Chanchulleros” “Cobardes y corruptos”, fueron algunas palabras que se escuchaban al término de la elección en el salón.