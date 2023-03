Ellas apuntan cada vez más a puestos gerenciales y al emprendedurismo

Este miércoles 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha aprovechada para recordar los logros y también las luchas por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer. Son muchas las representantes del género femenino que han empujado las circunstancias a su favor, sin embargo, hay que reconocer que las estadísticas siguen mostrando brechas.



Una de esas historias es de la gerenta de Producción de Batebol y Commetal, Ángela Rojas, ingeniera industrial de profesión, con maestría en gestión ambiental, hoy en un sector antes impensable para mujeres.



En 2010 ingresó a la Universidad para el Desarrollo y la Innovación (UDI) para administrar el Sistema de Gestión de Riesgo. Después pasó por Total Services hasta 2015.



Cuando se concretó una fusión de empresas: Batebol y Commetal, Rojas aplicó al cargo de jefa de Sistema Integrado, quedándose con este puesto corporativo. Y en 2020 pasó a su actual cargo.



“Estoy contenta porque siendo una empresa donde el personal es en gran parte de sexo masculino, no se siente discriminación, sino que hay oportunidades de crecimiento, de acuerdo a las capacidades de la persona”, dijo.



Según Rojas, todo el personal tiene las mismas oportunidades de crecimiento, no hay disgregación por género, y valoró que el comité gerencial esté integrado, en su mayoría, por mujeres. “Eso muestra la capacidad que ha demostrado cada una de nosotras”, complementó.



La tienda ‘Doña Julieta’ es un emprendimiento que tiene 42 años en el municipio de Montero. Fue levantada por Julieta Ovando Montaño (71), divorciada, con dos hijas y cuatro nietos, y esas más de cuatro décadas se ha dedicado a la venta de los tradicionales horneados cruceños y refresco de mocochinchi.



Cuando llegó de Mineros, en 1981, junto al que ahora es su ex marido, Ovando pasó por la calle Warnes en el municipio norteño, y ahí decidió incursionar en la venta de empanadas, molletes, cuñapé y pan casero. Primero alquiló la casa, donde se encuentra actualmente el negocio, y comenzó a ofrecer sus productos a través de una pequeña vitrina en la calle. Luego tomó la casa en anticrético, y finalmente la compró.



“La mujer que quiera emprender debe tener voluntad y fe en las cosas que hace, para realizarlas lo mejor que pueda. Por último, la familia y amigos son mis clientes”, apuntó.



Silvana Inés Montero trabaja hace 28 años en Batebol. Ingresó como cajera y, de ahí en adelante, fue ascendiendo dentro del área contable de esta empresa. De caja subió a encargada de planillas, de ahí a responsable de impuestos, y actualmente se encuentra ejerciendo el puesto de jefa contable financiero.



“Realizar este trabajo me ha traído mucho orgullo y, además, el ambiente que se tiene es muy familiar y amigable. Además, he visto crecer la empresa en infraestructura y dimensiones porque estoy acá desde que tenía solamente ocho años de vida”. dijo.



Por último, recordó la forma en que llegó a la empresa y contó que hace más de 20 años, un vehículo la dejó por casualidad en la esquina de Batebol. “Vi una fila de personas, pregunté y me dijeron que estaban buscando cajera y secretaria. Entonces me entrevistaron, y a los dos días me dieron el trabajo”, contó, y también destacó las políticas que tiene la empresa para fomentar el crecimiento profesional de sus empleados.



Inclusión financiera



El estudio “Brechas de Género en la inclusión financiera”, del Grupo Credicorp, realizado en países de la región latinoamericana, entre ellos Bolivia, indicó que el 11% de las mujeres bolivianas alcanzó un nivel óptimo de inclusión financiera, en tanto que el 16% de los hombres registró ese nivel en 2022.



A escala regional, Bolivia se ubica en el último puesto del ranking de mujeres incluidas adecuadamente al sistema financiero: Panamá (37%), Chile (36%), Argentina (28%), Ecuador (25%), Colombia (23%), México (22%), Perú (14%) y Bolivia (11%).



Otras cifras que arrojó la investigación son que, en la dimensión de Acceso, destaca el avance de la tenencia de productos de crédito en el sistema formal.



Del 29% de mujeres que tienen un crédito en el sistema en 2021, se pasó al 32% en el año 2022.



En este producto también se registran brechas de género, pues el 35% de los bolivianos cuenta con un crédito.



La gerente de Sostenibilidad de Credicorp, Silvia Noriega, dijo que estos resultados ayudan a recordar la necesidad de seguir sumando esfuerzos entre el Estado, la industria financiera y la academia para continuar impulsando la inclusión financiera en Bolivia.



En cuanto a los sectores, un estudio de la Fundación Iguales indica que la industria es donde menor presencia existe (27%), por debajo del comercio (46%) y los servicios (41%).