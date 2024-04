Ellos dicen que no, pero las redes de Andrónico y Del Castillo los perfilan como candidatos en el 2025

“Andrónico tiene que ser candidato para presidente, tiene capacidad”, “Mi futuro presidente”, “Don Andrónico, si usted es candidato mi voto lo consideraría por usted, Si Evo es candidato nuevamente, no volvería a votar por el MAS”, se leen en los mensajes que dejan en los post de Rodríguez.

“Estamos en un momento crucial para unificar al Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Este instrumento que nace de las entrañas del pueblo más humilde . No estamos en el camino incorrecto , debemos continuar con mucha fuerza, no podemos desanimarnos. Es momento de generar unidad en todo el país”, dijo Rodríguez.

Fue el propio exvicepresidente Álvaro García Linera, quien dijo que ve a Rodríguez como el candidato más potencial en el MAS. “ En cuanto a simpatía, me siento más cercano a una candidatura de Andrónico Rodríguez”, dijo la exautoridad en una entrevista con EL DEBER.

El ministro Del Castillo no se queda atrás. También encontró en las redes sociales su mejor herramienta para mostrarse más cerca de la gente , aunque no con la misma intensidad que el presidente del Senado, Del Castillo alterna sus funciones como ministro de Estado para participar de actividades con las organizaciones sociales.

“Yo les quiero decir que nuestro gobierno no ha entregado una sola tierra a los grandes empresarios, como en gobiernos anteriores se entregaban 25 mil hectáreas a los grandes empresarios”, dijo en medio de la rechifla de los campesinos cruceños.

No obstante, la respuesta de la gente a sus publicaciones en redes sociales, es menos amplia que la del senador Rodríguez. Los internautas comentan más su gestión como ministro y simpatizantes evistas lo atacan.

Esa misma versión se maneja en algunas esferas del ámbito político, ante lo cual, el senador Rodríguez salió a “desmentir de manera categórica” y aseguró que no sostuvo reuniones con Evo Morales, con Luis Arce ni con nadie para hablar de candidaturas. “ Respecto a mi supuesta candidatura a la Presidencia con el ministro de Gobierno o que yo fuese candidato del Ministro de Gobierno, o que yo estaría encaminando un plan para desplazar al hermano Evo o al presidente Lucho, es totalmente falso (…) Yo no estoy promoviendo candidaturas, mucho menos de mi persona”, dijo Rodríguez.

Hasta la fecha, los dos bandos del MAS: evistas y arcistas, no han tomado en cuenta a ninguna mujer como acompañante de una posible candidatura de Luis Arce o Evo Morales.

Los legisladores del Movimiento Al Socialismo reaccionan molestos cuando la prensa consulta sobre otras opciones de candidatos más allá de Evo Morales. Dicen que el líder cocalero es su único candidato presidencial habilitado y que no los van a confrontar.

Incluso, la misma diputada Nayar, replicó una fotografía en sus redes que hacen alusión a esa versión, pero con un mensaje que dice que no están en campaña electoral ni preocupados en candidaturas. No obstante, no niega la posibilidad de ser parte del binomio con Mesa.