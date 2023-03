Elvira Parra: “¡Cuántas veces me plantearon ir a juicio abreviado! No me puedo inculpar de algo que no hice, eso sería el inicio de mi muerte"

Distinta. Así luce la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, quien estuvo encarcelada durante 8 años y 15 días acusada de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica o incumplimiento de deberes. Instalada en su casa, solo tiene fuerzas para encarar los juicios que están abiertos, ocho en total y no quiere acusar a nadie directamente.





En conversación con EL DEBER dijo que envió cartas a los dos primeros mandatarios del Estado explicando su situación luego del fallecimiento de Marco Aramayo y recibió asistencia legal del Estado para concluir y cerrar la mayoría de los 180 juicios que tenía en todo el país. Las personas que se querellaron contra ella de pronto declararon lo contrario y eso ayudó a cerrar algunos juicios.





-Le concedieron detención domiciliaria después de tanto tiempo, ¿cuál es la impresión que tiene?

Respuesta: Primero, no me creía que podía ser posible, pero gracias a Dios se ha dado, después de tanto trámite burocrático en los diferentes departamentos. El último (trámite) ha sido aquí en La Paz, que realmente fue burocrático, creo que ha sido más fácil en Oruro, en Potosí, en Beni y en Santa Cruz, bueno, me quedé ahí 7 meses (en el penal de Palmasola) para que pueda terminar mi juicio oral.







-¿Cómo logró que le otorgaran este beneficio?

Respuesta: Después de mi sentencia absolutoria de toda culpa en mi juicio oral en Santa Cruz, me brindó el apoyo el Viceministerio de Transparencia, juntamente con la dirección de Defensa Pública, para poder lograr detención domiciliaria, o sea, medidas sustitutivas. Se ha presentado a todas las instancias la solicitud de las medidas sustitutivas porque yo sola no hubiese podido, es prácticamente un trámite largo y es para tener presupuesto, y yo no tengo recursos económicos. Con el apoyo de ellos (del Gobierno) hemos logrado. Paralelamente, algunos juicios que se convocaron no se han llevado adelante porque no estaban presentes las partes, pero me ha acompañado siempre mi abogado personal.







-¿Cuántos casos tiene abiertos en el país?



Respuesta: Eran 180, aproximadamente, de los cuales muchos están solamente en querella, por ejemplo, los 153 proyectos y después los demás, están sobreseídos, libertad pura y simple. Hay otras dos sentencias en Santa Cruz, aunque están en apelación y casación; otras están para enfrentar el juicio oral, como los seis proyectos en Beni y en Oruro.







-¿Fue el caso de La Paz el que le otorgó las medidas sustitutivas?

Respuesta: Sí, así es, en La Paz, Oruro y Beni, y más bien los procesos que tenía en Potosí ha salido con sobreseimiento, entonces, en La Paz, estuve cautelada y después de 8 años y 15 días se me ha concedido medidas sustitutivas. ¡Cuántas veces nosotros habíamos solicitado en La Paz! pero nunca hemos sido escuchados, siempre ellos ponían como riesgo la obstaculización, peor, no decían cómo podía obstaculizar cuando a mí me interesaba concluir el juicio, ha sido bien difícil esto, nunca nos han querido entender los jueces, los fiscales, y yo pienso que jamás ha sido investigado, ellos simplemente han visto que soy culpable y soy culpable para ellos.







-¿Cuánto puede hacer por usted que el Estado levante los cargos para anular los juicios?

Respuesta: No sabría decirle, lo único que sé es que presenté los documentos para juicio oral, aunque no debían llevarme a juicio, debían convocarme como testigo en este caso, no correspondía, pero bueno, ellos han decidido así en el anterior Gobierno, de querellarme, cautelarme y tenerme más de 8 años detenida, alejada de mi familia, perjudicándome. Más bien este Gobierno me ha apoyado, me ha entendido.





Yo mandé carta al vicepresidente, al presidente, al ministro de Justicia, explicando cómo era el procedimiento, por qué yo no podía irme a juicio abreviado, ¡cuántas veces me plantearon que debía irme a juicio abreviado! y yo dije no, porque no me puedo autoculpar de algo que no hice, entonces yo decía siempre ‘si voy a autoculparme, eso va a ser el inicio de mi muerte’ porque no voy a poder vivir tranquila, a mí no me gusta mentir, entonces, ¿cómo voy a automentir?, supongo que esa era mi preocupación y ahora como estoy acusada en distintos departamentos tengo nomás que continuar con el juicio oral. Si ellos toman otra decisión, serán ellos. Por ahora yo estoy preocupada en poderme defender y aclarar, aunque no cuento con recursos, pero siempre alguien me prestará algo, no me queda de otra, yo no puedo dejar esta preocupación, esta carga a mis hijos.







-¿Usted cree que fue detenida por decisión política?​

Respuesta: Pienso que ha sido una decisión política, yo no sé con qué afanes, yo no soy quién para juzgar, pero todo lo que se hace en esta vida se paga, lo único que digo es que me ha dado mucha fuerza Dios, me agarré de Dios padre, mi esposo y mis hijos, quienes me han dado mucha fuerza, porque ellos han sido junto conmigo fuertes, muchas veces no tenían para comer y preferían proveerme un poco a mí.





-¿Usted vio la de la mano de Nemesia Achacollo en este caso y sus juicios?

Respuesta: No podría decir eso, eso saben las instancias que me han querellado, por ejemplo la señora Larisa Fuentes, que es la que me ha querellado como interventora, primero, y luego como liquidadora. Ella declaró en el último juicio oral que se ha llevado en Santa Cruz, que lo que yo firmé fue un convenio, no un contrato, así que no existe tal contrato lesivo al Estado, no sé por qué motivos se han inventado, y conducta antieconómica peor, porque dejé los proyectos en plena ejecución.





-¿Larisa Fuentes la acusó y luego retrocedió?

Respuesta: Así es, ella aclaró eso en el juicio oral, ella nomás sabe por qué lo hizo, quién le instruyó, yo no sabría decir quién fue, pero nunca conversé con ella, no sé quién le habrá instruido, o qué pasó en el anterior Gobierno, simplemente entrego a Dios todo, como le dije, todo lo que se hace se paga en esta vida.





-Estuvo 8 años detenida por un proceso impulsado desde el Estado boliviano, ¿podrá ir a un juicio contra el Estado?