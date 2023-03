Elvira Parra, la denunciante del desfalco en Fondioc, sale del penal

“¡Cuántas veces me plantearon que debía irme a juicio abreviado! y yo dije no, porque no me puedo autoculpar de algo que no hice, entonces yo decía siempre ‘si voy a autoculparme, eso va a ser el inicio de mi muerte’ porque no voy a poder vivir tranquila. Por ahora estoy preocupada en poderme defender y aclarar, aunque no cuento con recursos, pero siempre alguien me prestará algo, no me queda de otra, yo no puedo dejar esta preocupación, esta carga a mis hijos”, contó desde su hogar.